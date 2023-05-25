В Житомирской области водитель буса случайно переехал огромную двухметровую африканскую змею. В сети обвинили в происшествии лесничих и заявили, что они убили питона.

Об этом сообщают местные издания.

Подробности инцидента рассказал сам водитель.

"15 мая я ехал на работу. Это была дорога в направлении села Великий Лес. На дороге увидел, как показалось, сверток, но на деле это была змея. Так получилось, что я ее переехал. Остановился, забрал змею и повесил на дерево, пофотографировал и сбросил снимки товарищам", - рассказал водитель.

Он возмущается, что авторы публикаций в сети назвали пресмыкающееся питоном. По его словам, никаких лесничих на месте не было. То есть, информация о том, что змею убили лесники, чтобы та не навредила людям, является ложью.

"Да, гадюка была, но ни в коем случае не питон. Питон не выживет в наших условиях. Думаю, это пресмыкающееся из семейства гремучих змей. Оно ядовито, опасно. Где змея у нас взялась, я не знаю", - заявил водитель.

Он добавил, что змея действительно была внушительных размеров – толстая и длиной до двух метров. По его словам, она несколько дней висела на дереве, а потом куда-то исчезла.

Лесничие же утверждают, что ни о каком "питоне" не знают и гадюк не убивали.

"Информация о том, что лесники убили пресмыкающееся, не соответствует действительности. Ничего подобного на территории нашего обслуживания не было. Об инциденте нам никто не сообщал", – прокомментировал ситуацию лесничий филиала "Лугинское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины".

Ранее мы рассказывали, что в Ровно змея проникла в квартиру к людям через сливную трубу в ванной комнате.

А в Киеве змея сбежала из террариума на четвертом этаже дома и спряталась в авто на улице.