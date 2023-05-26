Масштабные наводнения на севере Италии, мощнейшее за 100 лет, нанесли ущерб на сумму более семи миллиардов долларов.

Об этом сообщает ANSA.

Правительство Италии выделило около двух миллиардов евро на ликвидацию последствий наводнений в регионе Эмилия-Романья и реконструкцию северного региона, которые больше всего пострадали от наводнения.

"Точной оценки пока нет, но ущерб составит более семи миллиардов. Два миллиарда, предоставленные правительством важны и были направлены в основном на бизнес. Но общий счет будет намного выше", - заявила заместитель губернатора по вопросам гражданской защиты Ирэн Приоло.

Она добавила, что повреждения гражданской инфраструктуры беспрецедентны.

Ранее мы писали, что итальянскую Венецию, которая расположена на воде, сильно затапливало в декабре 2020 года, когда уровень воды поднялся до аномальных 1,5 метров.

В ноябре 2019 года Венеция пережила самое сильное наводнение с 1966 года. Тогда уровень воды достиг рекордной отметки в 1,87 м.

Между тем, в Киеве закончился паводок, вода продолжает отступать. Затопление поймы не наблюдается.