Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с октября прошлого года паспорта России получили 1,5 миллиона украинцев с оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом пишут российские СМИ.

"С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов", - заявил Мишустин.

Напомним, Совет Европейского Союза принял решение о непризнании паспортов Российской Федерации, которые выдают жителям "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей.

Ранее мы писали о том, что будет с украинцами, которые отказываются получать паспорт РФ на оккупированных территориях. В конце апреля Путин подписал указ, в котором подробно рассказывается, как долго жители аннексированных территорий смогут пользоваться там своими украинскими паспортами, кто будет признан иностранцем и на каком основании сможет продолжить проживать, работать и учиться. Отдельно Путин определил круг людей, которых могут заставить покинуть "новые территории" в течение трех дней. И указал, кто обязан будет получить визу.

Также мы рассказывали, как в захваченных регионах выдают паспорта РФ и другие российские документы. По данным украинских властей, становиться российскими гражданами фактически вынуждают - дискриминируя по ряду параметров тех, кто решил сохранить только украинское гражданство.