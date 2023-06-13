Ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) получили средство, что позволяет снять симптомы опьянения, в частности "сохранить трезвость мышления и оставаться в тонусе во время вечеринки".

Об этом пишут российские издания.

По их словам, "препарат представляет собой биологически активную добавку (БАД) к пище и лекарством не является. Он улучшает координацию, внимание, память и мыслительные способности выпившего человека, принимать его можно до, после, а также во время употребления алкоголя. Средство будет эффективно также и для облегчения похмельного синдрома, утверждают российские ученые".

"В основе препарата - запатентованное сочетание природных аминокислот и сахаров, концетрацию которых полученная добавка увеличивает в теле человека. Создатели новинки предупредили, что их средство не избавляет от алкогольной зависимости и других негативных симптомов, связанных с хроническим употреблением спиртных напитков. Кроме того, разработку нельзя воспринимать как "противоядие", которое позволит выпившему человеку выполнять ответственную работу или управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии" - сообщается об изобретении.

Незадолго до этого китайские ученые создали пробиотик, что помог мышам справиться с похмельем.

Ранее "Страна" сообщала, что в среденем алкоголики живут на 20 лет меньше.