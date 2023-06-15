В результате крушения судна с мигрантами из Сирии, Египта, Пакистана и Афганистана в Греции могли погибнуть до 600 человек.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что следовавший в Италию траулер перевернулся у берегов южного Пелопоннеса. Судно находится под водой. Вчера были спасены 104 человека.

На данный момент точно неизвестно, сколько всего человек находились на борту. Цифры варьируются от 400 до 750. Большинство спасенных - мужчины, но в трюмах, по их словам, находилось множество женщин и детей.

Переполненное судно затонуло почти мгновенно после того, как двигатель заглох. Ранее поступало предупреждение о штормовой погоде.

В поисках выживших участвовали суда береговой охраны, военный фрегат, военно-транспортные самолеты, вертолет ВВС и множество частных судов.

Ранее мы писали, что недавно в Малави погиб ребенок и 23 человека пропали без вести, когда в их лодку врезался бегемот. Судно перевернулось, 14 человек смогли спастись вплавь или были спасены жителями близлежащей деревни.

А в прошлом году вблизи ливанского города Триполи затонул катер с примерно шестью десятками людей на борту.