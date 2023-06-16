В Кении сборщики чая уничтожают роботов, которые должны заменить их на плантациях.

За последний год сгорело минимум десять таких машин, большинство принадлежит производителю чая Lipton. Ущерб компании - 1,2 миллиона долларов, пишет Semafor Africa.

Роботы некоторых моделей могут заменить сразу сто работников и при этом удешевить процесс сбора чая - с 11 до трех центов за килограмм.

За последние годы только в одном из округов Кении машины лишили работы 30 тысяч людей. Местное правительство, пытаясь отстаивать права населения, рекомендовало агропромышленным холдингам собирать хотя бы 40% чая вручную.

Кения - третий по объемам поставщик чая в мире после Китая и Шри-Ланки. При этом в этой стране - самый высокий в Восточной Африке уровень безработицы.