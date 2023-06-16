Во львовской маршрутке взрослые избили двух подростков из-за якобы мешавшего им рюкзака. Пострадали мальчик 14 лет и девушка 17.

Об инциденте сообщает в Facebook родственница пострадавшего юноши Виктория Миськив, которая стала свидетелем насилия. Она опубликовала видео происшествия.

По ее словам, пожилой женщине не понравился рюкзак на спине мальчика. При этом Виктория заверяет, что рюкзак был пустой. После возмущения женщины мальчик отошел от нее подальше, чтобы не мешать, но в конфликт внезапно вмешался другой пассажир - мужчина.

"Вот этот мужлан начал душить этого мальчика 14 лет и бил кулаком в живот, девушки вступились за этого паренька, и из-за этого еще их избили. У девушки гематома над глазом! Это просто ужас", - рассказала Виктория.

На видео инцидента действительно отчетливо заметно, как взрослый мужчина схватил мальчика за шею удушающим приемом, а женщина бросается на телефон.

Делом уже занимается полиция, нападавших нашли.

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