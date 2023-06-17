Из-за дефицита средств у украинской армии, за покупку дронов и запчасти для фронтовой техники платят солдаты из своей зарплаты.

Об этом изданию The Guardian рассказал 33-летний военнослужащий с позывным Викинг.

Тяжелое ранение боец получил, когда пытался достать для запчасти для машины, которую его подразделение использовало для эвакуации с поля боя.

Другой военный с позывным Швед, чей отряд 1-й украинской мехбригады находится на Запорожском направлении, использует модернизированные чешские танки Т-64 советского стандарта. По его словам, работа операторов дронов частично будет заключаться в том, чтобы действовать в тандеме с бронетехникой "как их глаза", когда они развернуты для атаки.

"Мы платим до 70% нашей зарплаты за покупку дронов", — сказал Швед, акцентировав внимание на новых ударных дронах.

Другой военный, с позывным Спилберг, отметил, что на фронте дроны используются как бомбардировщики, а не камикадзе — "потому что нет денег, чтобы постоянно их заменять".

"Но самое удивительное, учитывая то значение, которое украинские военные придают беспилотникам, заключается в том, что сами солдаты должны финансировать усилия, потому что армия не может себе их позволить", — пишет The Guardian.

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