В Кремле заявили о выполнении одной из задач вторжения - "демилитаризации" Украины.

Такую оценку дал спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью российским СМИ.

"Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует и все больше систем вооружений, которые ей поставляет Запад", - заявил Песков.

Кроме того, сегодня Песков сказал, что Россия будет отстаивать свою позицию по Украине.

По его словам, мирные инициативы, которые не коррелируются с российской позицией, для Кремля неприемлемы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы Константин Затулин говорил, что ни одна из целей войны в Украине не достигнута.

А на днях президент России Владимир Путин заявил, что цели российского вторжения корректируются, но в общем остаются прежними.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

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