Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков меньше придираться к высокопоставленным и значимым клиентам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Значимые клиенты - это люди, которых относят в категорию РЕРs (Politically Exposed Persons) - политически значимых лиц, к проверке средств и личностей которых законодательство обязывает относиться тщательнее и придирчивее, чем ко всем остальным украинцам. Сюда относят народных депутатов, министров, судей, глав администраций, политиков и прочих.

Когда такой человек или его родственник открывает счет в банке и начинает проводить любые операции, банки должны брать его на карандаш и отдельно контролировать/проверять. Ему задают больше, чем остальным, вопросов и запрашивают больше подтверждающих документов. Эту категорию клиентов почти автоматически относят к высокорисковым, то есть к часто проверяемым.

Сегодня Нацбанк сообщил об утверждении для обслуживания таких лиц своего постановления №74, которое вступило в силу с 17 июня. Этим документом он внедрил два новых требования к обслуживанию РЕРs:

Банкам запретили огульно (без объективных оснований) относить политически значимых лиц в категорию с высоким риском, со всеми вытекающими последствиями. А также безосновательно отказывать им обслуживании. В документе четко говорится, что банк будет нести персональную ответственность за ненадлежащую оценку клиента из группы РЕРs.

Банкам в шесть раз подняли планку по объему финансовых операций, с которого они должны устанавливать происхождение средств РЕРs - с 200 тысяч гривен в квартал до 400 тысяч гривен в месяц (1,2 млн в квартал).

"Очень похоже на то, что важная шишка нажаловалась в НБУ на какой-то из банков. Может быть, банк задавал слишком много вопросов о происхождении денег или вообще отказался открывать счет. По нашему законодательству, финучреждение может любому в нашей стране отказать в обслуживании без объяснения причин - оно не обязано открывать счет или проводить операцию любому. Кого-то могли выставить, и кто-то мог затаить обиду. Обслуживание РЕРs не так уж выгодно нашим банкам, по ним нужно подавать больше отчетов, к тому же за некачественный финансовый мониторинг значимых клиентов, с точки зрения Нацбанка, всегда можно получить штраф. И не угадаешь, к чему регулятор придерется в этот раз. Намного проще не обслуживать таких клиентов. Теперь же от них будет сложнее избавиться", - прокомментировали "Стране" ситуацию в одном из банков.

Ранее мы писали, что НБУ приказал украинским банкам отчитываться о карточных платежах населения.

Также Национальный банк потребовал от украинских банков и страховых компаний еще жестче проводить финансовый мониторинг.