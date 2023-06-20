Мария Воронцова - предполагаемая старшая дочь Путина - связана с активами олигарха Ротенберга и может владеть домом в австрийских Альпах.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, которое провело расследование на основании попавших в сеть документов и писем компании "Эвокорп" братьев Ротенбергов

Сообщается, что Марию Воронцову и ее партнера регулярно видели соседи возле дома на горнолыжном курорте в Австрии. Шале расположено в городке Кицбюэль в Тироле.

Документы указывают, что эта вилла была приобретена на заем от кипрской компании подсанкционного олигарха Аркадия Ротенберга.

Австрийские власти пытались, но не сумели выяснить, кто владеет домом. С момента его покупки в 2013 году в шале никто так и не прописался.

Ранее мы писали о том, что предполагаемая дочь Путина выступила в московском баре, очереди на ее шоу растянулись на сотни метров.

А также, что предполагаемая "дочь Путина" станцевала в Instagram после выхода фильма Навального о "дворце Путина".

Напомним, что ранее СМИ показали фото резиденции Путина на Валдае, рядом с которой построен дом для Кабаевой.