В Ивано-Франковске в спортзале совершено покушение на криминального авторитета. Когда он подошел к окну, в него выстрелил снайпер.

Об этом сообщают местные СМИ и публикуют видео покушения.

Жертву покушения госпитализировали с ранением в область брюшной полости. По данным СМИ, подстрелили Ивана Климовича по прозвищу Храм.

Источники "Страны" в правоохранительных органах подтверждают информацию о покушении на криминального авторитета.

"Покушение было совершено вчера в 16:50 в городе Ивано-Франковск. Неизвестный из снайперской винтовки (марка оружия пока не установлена), спрятался на чердаке многоквартирного дома, который расположен напротив тренажерного зала "Хазард", где в это время занимался Климович. Выстрел был произведен с чердака", - рассказал источник.

По его словам, киллер на данный момент пока не задержан.

Сообщается о нескольких эпизодах, к которым может быть причастен Климович. В 2019-2020 годах его банда взяла под контроль центральный рынок Ивано-Франковска и долго его контролировала. Осенью 2021 года в Черновцах банда расстреляла автомобиль, ранив мужчину и женщину. В январе 2022 года был взорван автомобиль BMW Х5 в селе Криховцы под Ивано-Франковском. В июне 2022 года группировку задержали в центре Ивано-Франковска по подозрению в похищении предпринимателей, угрозах убийством и требовании переписать фирму на их подставное лицо.

Климович тогда был отправлен под ночной домашний арест.

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