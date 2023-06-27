Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вернется на поле в составе своей родной команды - киевского "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

33-летний футболист подписал двухлетний контракт с "Динамо" и станет полноправным игроком команды с 1 июля. После окончания контракта Ярмоленко возьмет на себя роль спортивного директора клуба.

Ярмоленко провел последние шесть сезонов в разных чемпионатах, включая Германию, Англию и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь он возвращается в "Динамо" - команду, которая является ключевой в его карьере. Ранее, перед переходом в "Боруссию" (Дортмунд) и "Вест Хэм", он играл 11 сезонов в киевском клубе.

Андрей Ярмоленко за свою карьеру в "Динамо" провел 340 матчей, забив 137 голов и сделав 90 результативных передач.

Он стал трехкратным чемпионом Украинской премьер-лиги, дважды выиграл Кубок и трижды - Суперкубок Украины. В национальной сборной Украины футболист сыграл 114 матчей и забил 45 голов.

Ранее мы сообщали, что гол Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов вошел в десятку претендентов на лучший гол Евро-2020.

Как писала "Страна", Ярмоленко рассказал, как Анатолий Тимощук послал его на три буквы после вопроса о позиции по войне с Россией.