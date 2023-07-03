В Киеве банда по поддельным документам завладела квартирой 93-летней пенсионерки и пыталась вывезти ее в спецучреждение.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как установило следствие, преступники обманом проникли в квартиру пожилой киевлянки, завладели ее паспортом и всеми правоустанавливающими документами на имущество. Получив необходимые документы, злоумышленники с помощью подставного лица, выдававшего себя за потерпевшую, оформили от его имени завещание, доверенность на право распоряжаться имуществом и представлять его интересы во всех государственных органах. Также они сменили замки на входной двери в квартиру, получив свободный доступ к жилью потерпевшей.

В дальнейшем один из участников схемы с помощью фейковой доверенности на бумаге продал квартиру пенсионерки своей родственнице за 2 млн грн без уплаты денежных средств.

Получив в собственность квартиру, злоумышленники начали подготовку к ее повторному отчуждению. Чтобы реализовать этот замысел, они решили избавиться от настоящей владелицы квартиры, переселив ее в интернат для престарелых. Для этого они привлекли еще двух человек, один из которых оказывает услуги по транспортировке малоподвижных пассажиров.

Выдавая себя за врачей и используя медицинскую униформу, злоумышленники прибыли в квартиру потерпевшей и уговаривали ее поехать с ними. Женщина категорически отказалась покидать квартиру и принялась звать на помощь. Тогда злоумышленники сделали ей инъекцию и силой посадили в машину.

Правоохранителям удалось задержать всех четырех фигурантов при попытке вывезти пенсионерку в спецучреждение. В ходе обысков по местам их жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. Сейчас решается вопрос об избрании участникам схемы мер пресечения.

Изъятые при обыске вещественные доказательства

Ранее мы сообщали, что в Киеве мошенник завладел квартирой умершего владельца на улице Гончара за 3 миллиона гривен.

Также мы рассказывали, что в столице 77-летняя мошенница продала арендованную квартиру за полтора миллиона гривен.