Конституционный суд Кыргызстана официально разрешил указывать в документах матчество (матроним) вместо отчества.

Об этом сообщается на сайте суда.

Так, матчество вместо привычного отчества смогут брать люди, достигшие 16-летнего возраста.

Детям давать матчество запретили, поскольку они могут подвергаться буллингу.

Отметим, что соответствующее решение было принято в рамках рассмотрения иска жительницы страны Алтын Капаловой, которая требовала дать ей возможность указать матчество вместо отчества в документах своих детей. Она около двух с половиной лет судилась с госорганами страны.

Конституционный суд отклонил ее иск, сочтя, что это нарушит интересы детей.

"Ребенок с матчеством в традиционном обществе может стать жертвой буллинга и стигматизации", - говорилось в решении суда.

В то же время суд решил, что взрослые граждане имеют право брать матчество вместо отчества.

В Кыргызстане сейчас допускается возможность присвоения имени либо по кыргызским традициям (с добавлением слов "уулу" (сын) или "кызы" (дочь) после имени отца), либо по советской традиции, предусматривающей имя, фамилию и отчество.

Напомним, что еще в 2021 году власти Кыргызстана подали в суд на Алтын Капалову. Ее обвиняли в том, что она дала своим трем детям - сыновьям и дочери - матчество вместо отчества.

Ранее мы рассказывали, как будут звать политиков, если в Украине разрешат матчества.