Главы комитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана, между которыми в сентябре обострилась ситуация, на границе между странами подписали документ о прекращении конфликта.

Об этом сообщает Akipress.

Мирный протокол подписал глава госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев вместе с таджикским коллегой Саймумином Ятимовым. В результате стороны договорились законсервировать по четыре пограничных поста (4 с кыргызской стороны и 4 с таджикской) , из-за которых возникают конфликты.

"Посты полностью убираются и там не будет ни одного военнослужащего и гражданского", - сказали в Кыргызстане.

Жители, которых ранее эвакуировали из военных столкновений, могут возвращаться домой.

Напомним, в мае 2021 года Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов уже подписывали договор о режиме прекращения огня на приграничной территории и отводе войск.

16 сентября вооруженное противостояние на границе Таджикистана и Кыргызстана возобновилось. Стороны обвиняли друг друга в эскалации и нарушении режима прекращения огня. В сети также публиковали многочисленные видео из зоны столкновений на границе.

Также мы рассказывали, что стоит за эскалацией между Арменией и Азербайджаном, где также в сентябре обострилась ситуация, и что это значит для Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.