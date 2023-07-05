Появилось видео акулы, плавающей среди отдыхающих на пляже Флориды.

Видео на телефон сняла в понедельник американка по имени Кристи Кокс.

Акула появилась на пляже Наварра-Бич. Видно, как люди выбегают из воды, а акула кружит близко от берега.

К слову, в тот же день юная гимнастка из американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) пережила нападение акулы на другом флоридском пляже под названием Кокок-Бич.

12-летняя Магнолия Вудхед приехала в Коко-Бич, чтобы принять участие в соревнованиях по гимнастике. Девочка купалась на пляже, когда на нее напала акула. Хищница дважды укусила американку в бедро, оставив сотню мелких и крупных ран.

Отец вытащил девочку из воды, а ее мать Мелисса Столлингс увидела, что нога дочери обильно кровоточит. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей наложили 50 швов.

Коко-Бич находится в часе езды от округа Волуси, известного как мировая столица укусов акул.

Искусанная акулой гимнастка с матерью

Напомним, в июне в египетском курортном городе Хургада акула съела мужчину в море, на глазах у отдыхающих. Как выяснилось, погибший - гражданин России.

Жертву звали Владимир Попов, ему было 23 года, он пришёл на пляж вместе со своими отцом и девушкой. Владимир родился в Архангельске, а в Египте не отдыхал, а жил уже некоторое время.

В соцсетях многие украинцы обрадовались смерти россиянина на курорте, стали постить мемы и шутки на эту тему. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович упрекнул таких людей за шутки над гибелью молодого парня.