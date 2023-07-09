На Волыни у 33-летней женщины из глазного века медики вытащили 11-сантиметрового гельминта. За помощью к врачам женщина обратилась после того, как сама обнаружила паразита в глазу.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного центра контроля и профилактики болезней, пишет издание "Zaxid.Net".

В публикации говорится, что первые симптомы заболевания жительница Луцкого района испытала еще в марте прошлого года. У нее чесалась кожа на шее с правой стороны, а впоследствии там возникло округлое болезненное образование. Еженедельно образование меняло местоположение на шее и в дальнейшем исчезло.

Летом, осенью и зимой никаких схожих образований на теле не возникло. Однако в начале весны этого года появилась опухоль того же характера на нижнем участке живота. Через 3-4 дня она исчезла, но появилась на левой руке и смещалась в течение пяти дней. Три дня спустя женщина заметила ее уже на правой руке.

Через несколько дней после этого у пациентки начались сильные головные боли. Образование ощущалось на затылочной части головы, а в течение трех дней переместилось на лобную часть, где приобрело нитевидную форму и вызывало зуд и болезненность при надавливании. Затем образование исчезло и через несколько дней опухло левое верхнее веко, вечером того же дня припухлость переместилась на нижнее веко. При осмотре внутренней поверхности нижнего века в зеркале женщина увидела гельминта.

"Женщина обратилась в офтальмологическое отделение, где в ургентном порядке был удален паразит и направлен на исследование в микробиологическую лабораторию. Пока больная чувствует себя удовлетворительно, в очаге заболевания проведено комплексное эпидемиологическое исследование", – говорится в сообщении.

В областном центре контроля и профилактики болезней добавили, что это уже второй случай дирофиляриоза в Волынской области в 2023 году.

Справка

Дирофиляриоз – гельминтозное заболевание у собак и кошек (иногда у людей), вызываемое нематодами. Заражение животных и людей происходит из-за укуса комаров, которые вместе с кровью переносят личиночную стадию гельминта от зараженной особи. Инкубационный период после укуса комара до появления взрослого паразита под кожей или слизистыми тела человека длится от одного месяца до двух лет.

Проявления заболевания зависят от локализации паразита, в большинстве случаев появляется болезненная или безболезненная опухоль, пациенты часто испытывают зуд, ощущение движения чего-то под кожей или слизистой, и отмечают миграцию гельминта, которая может усиливаться при использовании мазей, компрессов, других согревающих процедур. физическим нагрузкам. Прогноз благоприятный, после хирургического удаления паразита пациент поправляется.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в Ровенской области произошел похожий случай. Врачи в ходе операции удалили восьмисантиметрового гельминта из щеки пациента. Червь-паразит долгое время жил в коже человека, вызвав опухлость на лице.

А несколько лет назад врачи нашли под кожей четырех жителей Херсона 17-сантиметровых паразитов.