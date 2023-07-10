В сети появилось видео, снятое, как утверждается, на Шацких озерах (Волынская область), где автомобиль Hummer с киевскими номерами едет прямо по пляжу.

Соответствующие кадры местные публикуют Telegram-каналы.

Ранее другое видео с этим же Hummer уже появлялось в соцсетях и сопровождалось комментарием, что авто принадлежит "киевскому военкому".

Сегодня мы писали, что в российской Тюмени на пляж, где загорали и купались люди, внезапно выехал танк. В администрации Тюмени заявили, что земля в районе озера принадлежит минобороны РФ - там находится военное училище и купаться гражданским в этой части озера запрещено. По словам властей, танк проехал "для того, чтобы проложить дорогу в преддверии предстоящих учений и людей не задел".

Также публиковалось видео, как на киевском пляже в воду идет спецназ с оружием. Сообщалось, что военнослужащие проводили маневры в рамках учений.

А два года назад в селе Грибовка Одесской области на пляже во время посадки частного вертолета потоком воздуха снесло палатки отдыхающих, крепления ударили ребенка.