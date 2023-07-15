Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси покидает европейский футбол.

"Интер" Майами официально объявил о трансфере 36-летнего игрока.

Его контракт с американским клубом Дэвида Бекхэма рассчитан на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются, но известно, что Месси стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги МЛС.

В сделке поучаствовали Apple и Adidas, которые будут выплачивать Месси часть зарплаты.

Дебют аргентинца в новом клубе может состояться уже 21 июля.

Капитан сборной Аргентины, которая выиграла последний Чемпионат мира, покинул французский ПСЖ на правах свободного агента.

По данным СМИ, изначально Месси хотел вернуться в Барселону, однако каталонский клуб не смог его подписать из-за тяжелой финансовой ситуации.

Отметим, одноклубником Месси станет защитник сборной Украины Сергей Кривцов, который перешел в "Интер" зимой этого года.

В текущем сезоне "Интер" идет на последнем месте в национальном чемпионате.

Таким образом в Европе закончилась более чем 10-летняя эпоха легендарного противостояния Месси-Роналду. Минувшей зимой Криштиану подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии.