64-летняя американская поп-исполнительница Мадонна до сих пор восстанавливается после экстренной госпитализации, связанной с тяжёлой бактериальной инфекцией. В своем Instagram она впервые прокомментировала свою госпитализацию.

Мадонна поблагодарила поклонников за "позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и поддержки".

"Я почувствовала вашу любовь. Я иду на поправку и невероятно благодарна за все добро в моей жизни. Когда я очнулась в больнице, моей первой мыслью были мои дети. Второй мыслью было то, что я не хочу расстраивать тех, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотела подвести людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев над созданием моего шоу. Я ненавижу разочаровывать", - говорится в посте.

"Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и на том, чтобы стать сильнее. Уверяю вас, я вернусь, как только смогу! В настоящее время мы планируем перенести североамериканский этап тура и вернуться к выступлениям в октябре в Европе. Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить вас за заботу и поддержку. С любовью, М", - заканчивается ее сообщение.

При этом в СМИ появились предположения, что певица оказалась в одной из нью-йоркских больниц вовсе не из-за инфекции, а с передозировкой наркотиками, передает Forbes.

В употреблении запрещенных веществ Мадонну заподозрили после того, как стало известно о том, что врачи использовали для ее лечения препарат "наркан", применяемый чаще всего для купирования передозировки наркотическими веществами.

Факт использования препарата подтвержден, но агенты певицы настаивают, что это никак не было связано с наркотиками, а спектр действия "наркана" включает борьбу с различными инфекциями.

Мадонна попала в больницу в разгар активной подготовки к мировому туру в честь 40-летия начала своей музыкальной карьеры. Турне должно было начаться 15 июля в канадском Ванкувере, но теперь его могут перенести.

Как писала "Страна", родные Мадонны готовились к худшему сценарию и сообщили, что звезда, которую забрали домой из госпиталя, не вставала с постели.

Мадонну выписали из больницы в конце июня, на частной скорой ее отвезли домой в Нью-Йорк.