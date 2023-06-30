Мадонна, которую выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, продолжает чувствовать себя плохо и не встает с постели.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в окружении поп-звезды.

Американская знаменитость была госпитализирована на минувших выходных. Ее менеджер рассказал журналистам, что 64-летняя певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В среду вечером она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.

Издание Page Six сообщает, что состояние Мадонны на момент госпитализации было настолько тяжелым, что ее близкие "готовились к худшему". Менеджер американской поп-звезды Гай Осири добавил, что из-за болезни Мадонна отменила концертный тур, посвящённый 40-летию ее музыкальной карьеры.

Ранее Мадонна выступала против войны в Украине и призвала своих подписчиков отправлять гуманитарную помощь в страну.

"Мы поддерживаем вас, Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!" - писала она тогда в соцсети.

Бывший муж певицы Шон Пенн тоже поддерживает Украину и уже несколько раз за время войны побывал в Киеве. Весной он предлагал инвесторам собрать деньги на ПВО и истребители для Украины.