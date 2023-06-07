В Москве госпитализировали популярную советскую и российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

Об этом сообщают российские СМИ.

Артистка попала в больницу вчера: ей стало плохо, и живущая вместе с ней младшая дочь Ольга вызвала скорую помощь.

Врачи провели 84-летней знаменитости необходимые исследования. По их итогам адвокат и подруга актрисы Юлия Вербицкая-Линник заявила, что близкие надеются на лучшее, так как "Лидия Николаевна находится в надежных руках врачей".

Сегодня же стало известно, что состояние здоровья Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Из-за нарушения работы сердца ей временно установили кардиостимулятор. Однако его оказалось недостаточно для поддержания необходимой частоты сердечных сокращений, поэтому в ближайшее время врачи поменяют его на постоянный электроприбор. По имеющейся информации, пожилая артистка находится в тяжелом состоянии.

Рядом с Федосеевой-Шукшиной постоянно находится ее дочь Ольга.

В середине мая мы сообщали, что в Москве госпитализировали народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова. Его доставили в Институт Склифосовского с инсультом.

Незадолго до этого, в начале года, Панфилов овдовел: умерла его жена, народная артистка СССР Инна Чурикова.