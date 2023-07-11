С сегодняшнего дня в Украине вступила в силу новая часть ограничений на продажу обычных и электронных сигарет, предусмотренных принятым еще в декабре 2021 года законом №1978-IX.

Однако, как выяснила "Страна", купить популярные одноразовые электронные сигареты все ещё можно.

Например, в супермаркете "NOVUS" можно приобрести электронную сигарету официально без каких-либо проблем.

"Да, запретили, но мы допродаем продукцию. Когда не будем продавать? Как только продадим остатки", - сообщил "Стране" кассир.

Также купить "одноразку" без проблем можно в обычном магазине рядом с метро.

"Стоимость от 330 гривен в зависимости от количества затяжек. Также есть разные вкусы", — говорит продавец.

В переходе столичного метрополитена амортизированными сигаретами и жидкостями для электронных cигарет торгуют вовсю.

"Есть на разное количество затяжек с разными вкусами. Например сейчас в наличии кислое яблоко, лесная ягода, лимон-мята, клубника-лайм, клюква-виноград, черника. Стоимость "одноразки" на 1200 затяжек — 250 грн, на 3000-4000 затяжек — от 300 грн", — говорит продавец в переходе одной из станций метро в Киеве.

По словам продавца, с собой на руках у него сигарет нет, но он может их принести в течении двух минут.

"Если вы выбрали и будете брать, скажите количество, и я принесу. Буквально две минуты", - говорит он.

Как выяснились, в переходе торгуют контрабандными электронными сигаретами из России.

"Эксклюзивный дистрибьютор в РФ И СНГ: ООО "Эвергрин", 117638,г. Москва, Варшавское шоссе дом 58", - написано на упаковке.