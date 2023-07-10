С завтрашнего дня в Украине вступает в силу новая часть запретов на продажу обычных и электронных сигарет, предусмотренных принятым еще в декабре 2021 года законом №1978-IX.

С 11 июля будут запрещены производство, импорт и торговля сигаретами, табаком и жидкостями для электронных сигарет с ароматическими добавками.

Для производства есть исключение - оно возможно для дальнейшего экспорта.

Также появятся ограничения по рекламе - она не должна содержать изображения курительных изделий или процесса их курения.

Подробнее о новых правилах - в инфографике Минздрава.

Напомним, с июля прошлого года в Украине запретили курить электронные сигареты в общественных местах.

Ранее мы писали, что в Украине могут запретить покупать алкоголь и сигареты за наличные. Как заявлял заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, в Украине планируют электронный акциз и перевод расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат. Окончательное решение по этому поводу не принято.

Также мы сообщали, что в Украине возобновили проверки соблюдения запрета на курение в кафе и ресторанах.