Неподалеку от столицы Исландии Рейкьявика началось извержение вулкана Фаградальсфьялль.

Фото и видео публикует издание СВС.

Жерло этого вулкана представляет собой длинный разлом в горной местности и проходит через необитаемую долину недалеко от горы Литли-Хрутур, примерно в 30 км к юго-западу от столицы Рейкьявика.

С началом извержения потоки расплавленной лавы и столбы дыма вырвались из извивающейся трещины длиной почти в километр. Это извержение стало третьим за два года выходом расплавленных пород в этом районе.

Исландское метеорологическое управление заявило, что это извержение изначально было более опасным, чем два предыдущих. Власти Исландии предупредили туристов и любителей наблюдать, чтобы они не приближались к Фаградальсфьяллю, в первую очередь из-за опасности отравления серными газами.

По словам учёных, после первоначального выброса лавы в понедельник к утру вторника объём извержения значительно сократился.



Ранее мы публиковали фотографии извержения "вулкана Судного дня", когда столб дыма поднялся на семь километров в атмосферу.

Мы также сообщали о том, что извержение вулкана на Камчатке может привести к глобальному похолоданию на один-два года.