Хозяйственный суд Киева признал приказ Государственного агентства по вопросам кино о реорганизации "Довженко-Центра" незаконным.

Об этом сообщается на странице Facebook "Довженко-Центра".

"Хозяйственный суд города Киева признал незаконным приказ о реорганизации Довженко-Центра. Мы благодарны нашим поклонникам за общественный контроль. Это огромная победа! И продолжение борьбы за право существовать", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в организации поблагодарили третью сторону в судебном споре – Министерство культуры и информационной политики - "за взвешенность и поддержку" по делу против Госкино.

Напомним, в августе прошлого года Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации "Довженко-Центра". Госкино обязало центр передать все свои фильмы и имущество госучреждению "Научный центр кинематографии Украины".

Однако позже Государственное агентство по вопросам кино приостановило действие приказа о реорганизации Довженко-Центра до завершения экспертной оценки коллекций Центра, проведения полного аудита его деятельности и избрания нового руководителя.

Однако даже победительница конкурса на должность гендиректора "Довженко Центра" Елена Гончарук отказалась подписывать контракт с Госагентством по вопросам кино в предложенной ей редакции. В Центре заявили, что предложенный контракт сделал бы невозможным реализацию программы их развития.