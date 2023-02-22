Победительница конкурса на должность гендиректора "Довженко Центра" Елена Гончарук отказалась подписывать контракт с Госагентством по вопросам кино в предложенной ей редакции. В Центре говорят, что предложенный контракт сделал бы невозможным реализацию программы их развития.

"Во время ознакомления с контрактом Елена Гончарук в присутствии ее адвокатов высказала свои замечания и отметила, что ей необходимо время для предоставления своих предложений", - заявляют в Госкино.

Какие именно пункты предложенного контракта не устроили Гончарук, в сообщении Госкино не уточняется. Зато о них рассказывает "Довженко Центр".

Там отмечают, что агентство до последнего возможного дня тянуло с предоставлением контракта, а в предложенном документе хотело обязать Гончарук выполнить реорганизацию ведомства, выделить часть коллекции и внести в реестр новый устав Довженко-Центра, коренным образом измененный Госкино.

"Это не только делает невозможным реализацию программы развития Центра, но и противоречит условиям объявленного конкурса на Довженко-Центр, как киноархивного и киноисследовательского института, деятельность которого носит некоммерческий характер", - заявляют в Центре.

Напомним, что перед началом конкурса на должность главы "Довженко-Центра" Госкино "минировали".

2 ноября прошлого года Госкино назначило Юлию Каждан исполняющим обязанности генерального директора "Довженко-Центра". Коллектив "Довженко-Центра" выразил несогласие с действиями Госкино и заявил, что не признает процедуру назначения нового руководителя, а позже не допустил Каждан к исполнению обязанностей.

15 ноября Госкино приостановило реорганизацию "Довженко-Центра" до завершения полного аудита и избрания нового руководителя.

17 ноября 2022 года Каждан подала в отставку из-за "буллинга, унижения чести и достоинства, перехода на личности и угрозы". Новым и.о. назначили Андрея Алферова, но к 17 января он так и не вступил в должность.

21 декабря Госкино объявило конкурс на гендиректора "Довженко-Центра". На должность директора претендовали пять кандидатов, в том числе и бывший руководитель центра Елена Гончарук.