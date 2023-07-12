В Черниговской области поезд переехал автомобиль. Несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы, водитель авто продолжил движение через железнодорожный переезд и попал под пригородный поезд, следовавшим по маршруту Чернигов - Нежин.

Авария произошла на перегоне Муравийка - Б. Олейника, сообщает Укрзализныця.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в автомобиле, забрала скорая.

"На месте работает полиция, возможны задержки поездов этого направления", - сообщает Укрзализныця.