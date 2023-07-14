Украинская теннисистка Людмила Киченок впервые в истории выиграла Wimbledon.

Киченок стала чемпионкой в миксте. Вместе со своим партнером, Мате Павичем из Хорватии, они победили дуэт Йоран Флиген (Бельгия) и Сюй Ифань (Китай).

Для того, чтобы попасть в финал, Киченок в паре с Павичем одолели четырех соперников. В частности, в полуфинале представители Украины и Хорватии выбили британский тандем Джонни О'Мары и Оливии Николлз.

Последний раз Украина брала титул на турнире Большого шлема 15 лет назад, когда Екатерина и Алена Бондаренко победили дуэт Азаренко/Пеер в финале Australian Open-2008.

Также отметим, что в полуфинале женского одиночного разряда Wimbledon украинка Элина Свитолина проиграла чешке Маркете Вондроушовой.

Ранее мы писали, что недавно сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции и в рекордный 23-й раз стал победителем турнира Большого шлема.

А в прошлом году испанский теннисист Рафаэль Надаль в 14-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос", который проходил на грунтовых кортах Парижа.