Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции и в рекордный 23-й раз стал победителем турнира Большого шлема.

Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финальном матче "Ролан Гаррос". Поединок на корте завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу серба.

36-летний сербский спортсмен обошел испанца Рафаэля Надаля по числу побед (у Надаля 22 кубка) и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса. По количеству "шлемов" в Открытой эре (то есть за период, когда все турниры стали открытыми как для любителей, так и для профессионалов и были объединены в туры) он сравнялся с американкой Сереной Уильямс (у нее тоже 23 кубка). Теперь они делят рекорд по одиночным титулам.

У Джоковича 10 титулов на Australian Open, семь – на "Уимблдоне", по три – на "Ролан Гаррос" и US Open. Всего Джокович выиграл 94-й трофей в карьере, сравнявшись с Иваном Лендлом. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

В январе серб стал обладателем 22-го кубка Большого шлема, выиграв Australian Open, и десятикратным победителем турнира в Мельбурне.

Весной мы рассказывали, как российский теннисист Павел Котов прямо во время матча обматерил мать, которая давала ему советы с трибуны.