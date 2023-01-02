У бывшей первой ракетки мира, легендарной Мартины Навратиловой обнаружили рак горла и молочной железы.



Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

У спортсменки диагностировали рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы.

"Это двойной удар, ситуация серьезная, но все же поправимая. Я надеюсь на благоприятный исход. Я буду бороться изо всех сил", - заявила 66-летняя Навратилова.

Впервые у теннисистки диагностировали рак груди в 2010 году. Однако через шесть месяцев врачи констатировали у нее ремиссию.

Мартина Навратилова родилась в Чехословакии. В 1981 году приняла американское гражданство. За свою карьеру она выиграла 167 турниров в одиночном и 177 - в парном разряде.

Оба эти результата являются абсолютным рекордом всех времен для мужчин и женщин. Спортсменка 18 раз становилась победительницей турниров серии "Большого шлема".

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