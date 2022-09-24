Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер провел последний матч в профессиональной карьере.

В парном поединке Кубка Лейвера Федерер и еще одна легенда тенниса, испанец Рафаэль Надаль проиграли Френцису Тиафо и Джеку Соку со счетом 6-4; 6-7; 9-11.

После матча Федерер заявил, что все равно счастлив, несмотря на поражение, и поблагодарил всех, кто сопровождал его в этой долгой дороге.

Роджер Федерер дебютировал в профессиональном теннисе в 1998 году. За всю карьеру он завоевал 111 титулов на официальных турнирах (заработав при этом 1,1 миллиарда долларов, из которых всего 130 миллионов – непосредственно от игры).

Швейцарец 20 раз становился чемпионом турниров Gramd Slam, является самым титулованным чемпионом Wimbledon (8 раз), имеет 5 побед на US Open, 6 – на Australian Open и одну на Roland Garros.

Федерер - победитель Олимпийских игр 2008 года (парный разряд) и серебряный призер Олимпиады-2012 (одиночный разряд).

Дольше из всех теннисистов занимал первую строчку мирового рейтинга – 237 недель.

Напомним, ранее также Серена Уильямс объявила, что завершает теннисную карьеру ради учебы, второго ребенка и бизнеса. Уильямс добавила, что ей жаль, что она не побила рекорд Маргарет Корт, которая выиграла 24 титула на турнирах Большого шлема. Серена заявила, что должна была победить на более чем 30 соревнованиях, но не сумела это сделать.