Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер провел последний матч в профессиональной карьере.

В парном поединке Кубка Лейвера Федерер и еще одна легенда тенниса, испанец Рафаэль Надаль проиграли Френцису Тиафо и Джеку Соку со счетом 6-4; 6-7; 9-11.

После матча Федерер заявил, что все равно счастлив, несмотря на поражение, и поблагодарил всех, кто сопровождал его в этой долгой дороге.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B