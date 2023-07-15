Вице-президент США Камала Харрис по ошибке призвала "уменьшить население" ради чистой экологии.

"Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду", - заявила она, выступая перед студентами в штате Мэриленд 14 июля.

Но, судя по расшифровке ее речи, опубликованной Белым домом, имелось в виду не "население" (population), а "загрязнение" (pollution).

Напомним, город в Огайо после аварии поезда с химикатами непригоден для жизни.

Также сообщалось, что ученые прогнозируют глобальное похолодание на несколько лет после извержения вулкана на Камчатке.