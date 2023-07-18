Служба безопасности Украины вместе с Бюро экономической безопасности разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой "процент".

В материале СБУ говорится, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении.

Источники "Страны" в правоохранительных органах сообщают, что СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО "Айбокс Банк" Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

Напомним, в марте 2023 года Национальный банк отозвал лицензию у "Айбокс Банк".

О скандалах с ликвидацией и функционированием платежных систем Айбокс Банка "Страна" писала в отдельном материале.