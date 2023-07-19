Власти Дагестана хотят переименовать легкоатлетический стадион в Махачкале, названный в честь прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.

По его словам, спортивный центр назвали в честь спортсменки "скоропалительно, без учета мнения горожан". Как считает Меликова, "будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы".

"Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из‑за кордона, для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона", - заявил глава Дагестана.

Меликов сообщил, что уже поручил министерству спорта республики и мэру Махачкалы заняться переименованием стадиона.

"Дагестан — спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это все, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона", — отметил он.

Меликов также допустил, что "люди и вовсе захотят вернуть прежнее название — "Труд".

"А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой‑нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", - добавил чиновник.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете.

А МОК проверил спортсменку, имеющую звание майора, на связь с Российской армией и не нашел препятствий для ее деятельности в организации.

Также есть информация, что Исинбаева в 2022 году переехала в Испанию и получила там гражданство.

"Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю", — комментировала она слухи о своем испанском гражданстве в соцсетях.