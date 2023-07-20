Финляндия намерена отозвать разрешение на деятельность генерального консульства России в городе Турку. Такое решение приняли 19 июля президент республики и министерский комитет по иностранным делам и политике безопасности Кабинета министров страны.

Об этом сообщается на сайте финского президента.

С 1 октября российская дипломатическая миссия больше не сможет работать в Турку. По словам представителей президента Финляндии, посла России уже уведомили об этом.

Финские власти назвали это решение контрмерами в ответ на закрытие финского генконсульства в Петербурге. По словам российских чиновников, в МИД РФ таким образом отреагировали на антироссийскую политику Хельсинки.

Ранее, в июне, финская сторона выслала девять российских граждан, которые работали в том числе в посольстве России. Россия также выслала девять сотрудников посольства Финляндии и генконсульства в Петербурге.

Также в июне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что запросил разъяснения о консульстве России на Аландских островах.

"Этот вопрос гораздо шире и связан с демилитаризацией Аландских островов. Если соглашение будет сохранено, то нам придется рассмотреть вопрос о том, связано ли консульство каким-либо образом с этим основным соглашением", - ответил он на вопрос журналистов о возможном закрытии консульства.

Месяц назад стало известно, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия координируют усиленные меры пограничного контроля на внешней границе. Страны могут принять совместное решение о закрытии границ с РФ и Беларусью, если будет необходимо.