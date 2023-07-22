C понедельника в Киеве возвращается оплата парковки. Она будет действовать по будням с 8 до 22 часов.

Об этом сообщает телеграм-канал приложения "Киев цифровой".

Авторы канала напомнили, как парковаться, чтобы не заработать штраф.

Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении. Водитель может установить автоматическое завершение парковки. Для этого, начиная парковку в приложении, следует нажать на иконку часов и выбрать, когда ее остановить.

Оплачивать парковку нужно только в будни.

На оплате парковки можно сэкономить - для этого следует приобрести парковочный абонемент. Для его покупки нужно:

перейти в "Сервисы водителя" - "Парковочные абонементы";

нажать "Купить абонемент";

ввести номер авто, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты;

нажать "Купить".

Оплачивать парковку наличными не надо. Если кто-то потребует такую оплату, то это мошенники, поэтому смело можно вызывать полицию.

Ранее, в апреле, мы сообщали, что в Киеве временно отменили плату за парковку на муниципальных площадках.

Тогда в киевской мэрии объяснили, почему на муниципальных парковках некоторое время не будут взимать плату за парковку.