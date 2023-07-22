В Киеве вернули оплату на муниципальных парковках
C понедельника в Киеве возвращается оплата парковки. Она будет действовать по будням с 8 до 22 часов.
Об этом сообщает телеграм-канал приложения "Киев цифровой".
Авторы канала напомнили, как парковаться, чтобы не заработать штраф.
Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении. Водитель может установить автоматическое завершение парковки. Для этого, начиная парковку в приложении, следует нажать на иконку часов и выбрать, когда ее остановить.
Оплачивать парковку нужно только в будни.
На оплате парковки можно сэкономить - для этого следует приобрести парковочный абонемент. Для его покупки нужно:
- перейти в "Сервисы водителя" - "Парковочные абонементы";
- нажать "Купить абонемент";
- ввести номер авто, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты;
- нажать "Купить".
Оплачивать парковку наличными не надо. Если кто-то потребует такую оплату, то это мошенники, поэтому смело можно вызывать полицию.
Ранее, в апреле, мы сообщали, что в Киеве временно отменили плату за парковку на муниципальных площадках.
Тогда в киевской мэрии объяснили, почему на муниципальных парковках некоторое время не будут взимать плату за парковку.