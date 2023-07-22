В летнюю жару любимым лакомством многих и способом охладиться становится мороженое. Однако есть его следует осторожно.

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала, сколько мороженого можно есть в жару и на что прежде всего обращать внимание в составе десерта.

Диетолог предложила шесть правил употребления мороженого летом.

1. Перед едой дайте десерту немного нагреться.

Из-за высокой разницы температур (в жару она может достигать 50 градусов на солнце) мороженое может спровоцировать заболевания горла, так как резко охлаждает подчелюстные и небные миндалины и провоцирует их переохлаждение, что гарантирует негативные последствия у людей с низким иммунитетом. Среди них может быть воспаление горла, переходящие в ангину или фарингит. Рекомендуется подождать, когда мороженое чуть подтает и его температура поднимется от -20 до нуля градусов. Кстати, у сливочного мороженого "воспалительный" эффект меньше, чем у молочного или сорбета: жиры смягчают контрастное воздействие.

2. Следите за калориями.

Мороженое относится к высококалорийной еде из-за большого содержания сахара и жиров. Поэтому его употребление стоит ограничить людям с избыточным весом, нарушением обменных процессов и инсулинорезистентностью. При сахарном диабете или преддиабете от мороженого лучше воздержаться. Особенно это касается десертов с наполнителями в виде джема, карамели или шоколада.

3. Обращайте внимание на состав.

В составе мороженого помимо базовых компонентов (молока, сливок, сахара) есть ингредиенты, позволяющие ему сохранять консистенцию, чтобы при таянии мороженое не растекалось. Часто в состав включают Е-добавки: стабилизаторы, загустители, вкусовые наполнители, красители. В основном они относительно безопасны. Куда опаснее заменители молочного жира (растительные масла, пальмовые масла или кондитерские жиры, за счет которых производители экономят на сливках). До конца еще не изучено, как они метаболизируются и утилизируются в организме. При выборе мороженого лучше избегать сложных составов, особенно если в них входят глазурь (часто это растительные жиры, сахар, сухое обезжиренное молоко, искусственные ароматизаторы, красители) или топпинги (сахар, сиропы, консерванты, красители).

4. Избегайте ярких цветов и экзотических вкусов.

Мороженое с экзотическими окраской вкусами может быть небезопасным. Особенно если цвета очень яркие и далеки от природных. Следует помнить, что в дешевое мороженое производители не будут добавлять киви, маракуйю или ананас, а введут искусственные ароматизаторы и вкусовые наполнители. При выборе мороженого стоит обращать внимание на отсутствие в составе искусственных пищевых красителей Е102 (придает ярко-желтый цвет) и Е124 (красный краситель, запрещенный в некоторых странах), а также неизвестных подсластителей, заменителей молочного жира (как пальмовое масло, растительный жир, кулинарный жир, маргарин).

5. Ешьте умеренно.

Один из самых жирных видов мороженого – пломбир. Количество жира в разных видах мороженого разнится от 0 до 20 г на 100 г продукта. Если вес одной порции мороженого близок к 100 граммам, то средняя безопасная норма потребления – 2-3 штуки в неделю. Это не нанесет существенного вреда здоровью с точки зрения калорийности питания, поскольку порции будут распределены на всю неделю. Не стоит есть две-три порции мороженого в один присест. Употребление 300 грамм пломбира сопоставимо с разовым потреблением почти половины пачки сливочного масла.

6. Следите за сроками хранения.

Сроки хранения мороженого отличаются, составляя от шести месяцев до года. Это связано с технологией его производства. Рекомендуется всегда смотреть на срок годности, а также на внешний вид и целостность упаковки. Деформированное, потерявшее форму мороженое лучше обходить стороной. Скорее всего, были нарушены условия хранения продукта.

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