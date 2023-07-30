В пятницу, 28 июля, Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий введение изменений для жителей поселков городского типа. Он направлен на то, чтобы убрать советское административно-территориальное деление, действующее с 1981 года.

Карточка документа размещена на сайте парламента.

Принятый законопроект предусматривает такие изменения:

определение "поселок городского типа" аннулируют;

введут определение "поселения" - это компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющее устойчивого состава населения;

городом будет считаться населенный пункт с компактной многоэтажной застройкой и населением не менее 10 тысяч человек;

поселком будет считаться населенный пункт с усадебной застройкой и населением более 5 тысяч человек;

селом будут считаться населенные пункты с усадебной застройкой и населением менее 5 тысяч человек

Сообщается, что как только закон вступит в силу, города областного и районного значения можно будет считать просто городами, а бывшие поселки городского типа станут просто поселками.

В законопроекте прописали и условия ликвидации населенных пунктов. Это может произойти, если в населенном пункте нет зарегистрированных (задекларированных) мест проживания (пребывания) людей в течение трех лет с момента снятия с регистрации последнего жителя. Также населенные пункты будут ликвидироваться, если они полностью войдут в состав другого населенного пункта.

Окончательная версия документа еще не опубликована - пока есть редакция, подготовленная перед голосованием.

Закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования. Все города, которые к этому моменту уже имели свой статус, сохранят его автоматически.

Ранее мы писали, что несколько лет назад Рада почти в четыре раза сократила количество районов в Украине.

"Страна" разбиралась, к чему приведет тотальное сокращение районов.