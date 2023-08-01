Неизвестные насекомые терроризируют жителей Ленинского городского округа Подмосковья. По словам пострадавших, насекомые напоминают скорпионов. После укусов к врачам обратились около 20 человек.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на пресс-службу Видновской районной клинической больницы.

"Какое именно насекомое кусает жителей, определить сложно. По словам пострадавших, существо очень напоминает скорпиона, но светлого цвета и гораздо меньше по размерам", - рассказали в медучреждении.

По данным врачей, пациенты жаловались, что укушенное место болит, зудит, краснеет и опухает. Одна из местных жительниц призналась, что не придала значения укусу на ноге. Но область поражения увеличивалась, краснела и все больше зудела. Врачи рассказали, что этот случай не единичный и с такие же симптомы у всех пострадавших.

"При укусе неизвестным насекомым чрезвычайно важно сразу обратиться за медицинской помощью", - отметил врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.

В ожидании врача необходимо обработать место укуса антисептиком, чтобы предотвратить инфицирование раны, а также наложить повязку из стерильного бинта, приложить лед или холодный компресс, чтобы предотвратить возможное распространение яда. Обязательно нужно много пить. Также могут помочь антигистаминные препараты, которые предотвратят развитие аллергической реакции, добавили в медицинском учреждении.

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