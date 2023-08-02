Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что ежегодно отмечается Всемирный день экологического долга. В этом году он выпал на 2 августа.

Об этом говорится в посте организации в Фейсбуке.

"Этот день наступает тогда, когда население Земли тратит весь объем ресурсов, которые планета может воспроизвести в течение года. Например, вырубает больше лесов, чем может вырасти в год, или вылавливает больше рыбы, чем той может появиться. Таким образом, человечество начинает жить взаймы у планеты и брать ресурсы у будущих поколений", - сказано в посте.

Организация Global Footprint Network объявила дату Дня экологического долга - 2 августа. То есть со 2 августа по 1 января население Земли будет жить в долг.

В заповеднике призвали всегда помнить: каждый из нас несет определенную ответственность за сохранение природных ресурсов как перед своими потомками, так и перед всей планетой.

Ученые утверждают: если экологический долг человечества перед Землей будет увеличиваться существующими темпами, то через 10 лет, чтобы вести нормальный образ жизни, нам будут нужны две такие планеты.

В 2022 году Всемирный день экологического долга приходился на 1 августа, в 2021 году на 3 августа.

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