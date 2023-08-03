В юго-западной части Мексики восьмилетний мальчик упал в кратер потухшего вулкана Кситле глубиной в десятки метров. Он не только выжил, но и получил незначительные для такого падения травмами.

Об этом сообщает издание Express.

По данным издания, ребенок гулял со своей 39-летней тетей, когда сорвался и упал на глубину около 50 метров. Мальчик получил черепно-мозговую травму, повреждение левого колена и перелом левого плеча.

Пострадавшего ребенка вытащили из кратера и доставили на вертолете в детскую больницу. Спасатели считают, что ребенок сорвался из‑за сильных дождей в Мексике, которые размыли почву и спровоцировали небольшие оползни.

Вулкан Кситле высотой 300 метров расположен в национальном парке "Кумбре-дель-Ахуско". Единственный раз он извергался в период между 245 и 315 годами нашей эры. В результате его извержения был разрушен город Куикуилько и образовалось лавовое поле площадью 80 метров.

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