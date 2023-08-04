Британские финансисты предложили отказаться от термина "чёрный рынок" из-за расистских ассоциаций.

Как сообщает The Telegraph, Британская торговая ассоциация UK Finance, объединяющая банки и финансовые компании, предлагает использовать вместо этого термин "незаконный рынок".

"Банки не одобряют слова "чёрный рынок", "мужской", "женский" и другие фразы, которые могут быть сочтены оскорбительными. Такие слова можно рассматривать как расовую предвзятость или дискриминацию", - заявила UK Finance.

Также в заявлении говорится, что термин кибербезопасности "черная шляпа", который относится к неавторизованному пользователю в сети, должен быть заменен на "неэтичный", а "проверка работоспособности" должна быть заменена на "функциональная проверка", чтобы не "выводить уровень инвалидности".

Депутат Консервативной партии Найджел Миллс прокомментировал данный документ, назвав его "чепухой". По его словам, руководителям банков стоит обратить внимание на экономику страны.

Ранее сообщалось, что государственный бюджет Украины ежегодно недополучает более одного миллиарда гривен, то есть около 40 млн долларов, из-за продажи нелегальных iPhone компании Apple.

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