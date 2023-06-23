Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала вносить Россию в "черный" или "серый" списки, куда входят страны с высокими рисками отмывания средств.

Это следует из сообщения группы по итогам пленарного заседания.

"FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против Российской Федерации в целях защиты международной финансовой системы", - говорится в сообщении.

Одновременно FATF заявила о продолжении приостановки членства России.

Ранее на включении РФ в "черный список" FATF настаивала Украина, которая не является членом организации. В соответствии с текстом обращения НБУ, эти решения должны были быть приняты в ответ на нарушение Россией основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира.

Напомним, в феврале FATF приостановила членство России. В организации заявили, что РФ останется членом Глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег (ЕАГ) и сохранит свои права в качестве члена ЕАГ.