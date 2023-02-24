Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), которую НБУ просил исключить РФ из числа своих участников, приостановила членство России.

Об этом говорится в заявлении FATF.

"Действия России противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы. Они также являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, согласно которым члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты FATF. Учитывая это, FATF решила приостановить членство Российской Федерации", - заявили в группе.

Там добавили, что РФ остается ответственной за свои обязательства по внедрению стандартов FATF. Россия должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

"РФ останется членом Глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег (ЕАГ) и сохранит свои права в качестве члена ЕАГ", - заявила FATF.

Также Международная группа решительно осудила войну России против Украины и призвала все юрисдикции "оставаться бдительными относительно угроз целостности и безопасности международной финансовой системы, возникающих в результате войны России против Украины".

Ранее сообщалось, что Австралия и Новая Зеландия сегодня ввели новые санкции против РФ. В списки попали политики, военные, предприятия.

Также мы писали, что ЕС продлил санкции против РФ за незаконную аннексию территорий Украины до 24 февраля 2024 года.