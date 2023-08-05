В Киеве полиция возбудила уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в Соломенском районе. Известно, что одно животное погибло, другое пытаются спасти ветеринары.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

С заявлением о факте жестокого обращения с животными на улице Ивана Пулюя в полицию обратились представители Киевского общества защиты животных.

Полицейские установили, что неизвестные разбрасывают ядовитое вещество, чтобы бездомные коты погибли. Известно о гибели как минимум одного животного от таких действий.

Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает лишение свободы сроком от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

Напомним, в 2021 году резидент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий усиление борьбы против жестокого обращения с животными.

Ранее мы писали, что Верховный суд оправдал самого известного в Украине догхантера Алексея Святогора.

По данным зоозащитников, на счету Святогора убийства более тысячи бездомных собак. Святогор получил известность, когда стал публично хвастаться убийством бродячих собак, давать интервью и предоставлять инструкции по умерщвлению животных.