Украинские пограничники показали нештатных членов экипажей морской охраны. Такими они считают котов, которые прижились на их кораблях и катерах. Фото четверолапых "пограничников" опубликованы на странице Государственной пограничной службы Украины в соцсети.

"Знакомьтесь с нештатной частью наших морских экипажей. Корабль или катер для пограничных моряков - это второй дом. И здесь тоже должно быть душевно и уютно. Как думаете, пушистики с этим заданием справились?" - говорится в сообщении пограничников.

На фото можно рассмотреть нескольких котов, которые позируют, по-хозяйски расположившись на борту.

В комментария подписчики интересуются, выходят ли коты вместе с пограничниками на катерах в море.

"Кое-кто выходит на службу в море, вот как Машка, и нескрываемо кайфует от круиза. Некоторые выходили раньше, но после пережитого шторма включил "береговой" режим ожидания в пункте базирования", - ответили в погранслужбе.

Напомним, в Киеве коту Чивасу, которого подобрал на улице и приютил в своем кабинете один из руководителей ГСЧС, присвоили звание майора. Также четверолапого одели в специальную форму с надписью "Спасатель".

Ранее "Страна" писала о том, что в России кота официально опросили как свидетеля по уголовному делу.

Также мы сообщали, что появилось видео, как в Таиланде люди спасли кота от питона прямо посреди трассы.