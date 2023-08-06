В Лондоне, на стадионе "Стамфорд Бридж", прошел благотворительный матч в поддержку Украины "Game4Ukraine". Мероприятие организовали бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, а также полузащитник украинской сборной Александр Зинченко.

Об этом сообщает United24.

Во время матча собирали средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного россиянами в марте прошлого года.

За "синюю" команду Шевченко сыграли Самюэль Это'о, Джанфранко Дзола, Клод Макелеле, Кларенс Зеедорф, Джо Коул и другие.

А в "желтой" команде Зинченко были Марк Нобл, Якубу Айегбени, Давид Сильва, Робер Пирес, Йенс Леманн и другие.

На матч также приехали бывшие футболисты сборной Украины Сергей Ребров, Евгений Левченко, Жуниор Мораес и действующий игрок "Челси" Михаил Мудрик.

Перед стартом поединка на стадионе прозвучало обращение президента Владимира Зеленского, в котором он поблагодарил участников матча и Великобританию за помощь во время войны.

Благотворительный матч между командами закончился вничью 2:2.

Ранее мы писали, что сборная Украины по футболу впервые примет участие в олимпийском турнире, который пройдет в 2024-м году в Париже. Произошло это благодаря выходу "сине-желтых" в полуфинал молодежного Евро-2023 после блистательной победы над сборной Франции со счетом 3:1.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Украина добыла невероятную волевую победу над Северной Македонией в отборе к Евро-2024.