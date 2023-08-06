Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайанн Файнстайн, которой в июне исполнилось 90 лет и которая сенаторствует с 1992 года, перешла под опеку своей 66–летней дочери Кэтрин. При этом она продолжает голосовать в Сенате США, куда ее привозят в инвалидном кресле.

Об этом сообщает New York Post.

Файнстайн является старейшим членом Конгресса. После того, как в начале этого года осложнения со здоровьем не позволяли ей посещать Капитолий в течение нескольких месяцев (в феврале Файнстайн ненадолго госпитализировали из-за осложнений, вызванных опоясывающим лишаем, и после выписки она отправилась домой в Сан-Франциско, где выздоравливала в течение следующих двух месяцев), ее призвали уйти в отставку. Вернувшись к исполнению обязанностей в мае, она выглядела слабой и не раз демонстрировала на публике признаки старческого слабоумия. Например, в видео от 29 июля, когда при голосовании в сенатском комитете подошла её очередь голосовать, а она явно не понимала, что надо делать, помощники сказали ей на ухо: "Просто скажите "за". А несколько ее коллег признавались журналистам, что острота ее ума заметно снизилась.

Теперь Файнстайн перешла под опеку дочери, в том числе для помощи в ведении судебных тяжб по поводу имущества ее покойного мужа Ричарда Блюма. Единственный ребенок Файнстайн, Кэтрин, судится с тремя дочерьми Блюма из-за права собственности на роскошный дом на пляже. Также между отпрысками Блюма и Файнстайн идет тяжба по поводу страховки жизни Блюма, которая, как утверждает престарелая сенатор, нужна ей для покрытия растущих медицинских расходов.

Кэтрин Файнстайн

Ранее в этом году Файнстайн объявила, что не будет добиваться переизбрания в 2024 году.

Недавно мы рассказывали, как лидер республиканского меньшинства в Сенате, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд с бессмысленным взглядом.

Признаки старческих немощей часто демонстрирует и президент США Джо Байден. Например, он потерял равновесие и упал на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в Колорадо.